DISCUȚIE ÎNTRE OMULU DE AFACERI CĂTĂLIN HIDEG ȘI UN ALT OM DE AFACERI

Om de afaceri: Toni l-a rugat pe Coldea, Coldea i-a dat ok-ul lui Dumbravă, Dumbravă ne-a primit pentru că ne-a trimis Neidoni la Dumbravă. Și Coldea, amândoi, de fapt.



C. Hideg: Dar ce cred că a vrut să facă Trăilă ăsta cu ei? A fost așa: bă, ăsta trebuie să ne dea 200 de mii la camera preliminară până la fund. Ia, mă, banii. Nu i-am dat decât 100 de mii că nu am mai avut pentru că îmi murea firma, am băgat banii în firmă cât am mai putut ca să plătesc salariile la 66 de oameni. După care zic: nu mai am bani să vă plătesc! Din momentul acela Coldea a înnebunit! A început să-l amenințe și pe Dumbravă și pe ăsta să mă dea afară, să mă lase în pace pe stradă că-și bagă aia în fața mea, că nu mai vrea să audă.



- Zice Tocaci încontinuu: bă, s-a supărat TC-ul pe tine.



- Acum, sincer, la cât scandal este cu oamenii aceștia, poți să știi pe ce înregistrări au căzut Trăilă cu Dumbravă, Dumbravă cu ăla...?



- S-a supărat ăla pe tine. Ce crezi că au făcut ei? Au forțat nota sperând că judecătorul acela o să-i asculte și o să intrăm în Curtea de Apel cu situația favorabilă pe care mi-au promis-o.