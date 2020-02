Capitala, sub nămeți, după doar o noapte de ninsoare. Tramvaie blocate, străzi impracticabile

În trafic, s-au format cozi interminabile de mașini, traduse în zeci de minute de așteptare pentru șoferi.

Nici pietonii nu au parte de o zi mai bună. La primele ore ale dimineții, accesul pe străzile Capitalei a fost extrem de dificil, iar în stațiile de RATB, zăpada a devenit, pe multe linii, o capcană.

Imaginile primite pe adresa martorocular@realitatea.net arată situația reală din București. În ciuda realității de pe teren, autoritățile susțin că refugiile RATB sunt deszăpezite și transportul în comun funcționează ca într-o zi obișnuită.

"Din fericire, situația e bună la nivelul transportului în comun din București. Am scos ca într-o zi obișnuită tot parcul circulant. Probleme sunt în unele zone, dar probleme cauzate ori de terți, ori din alte motive neimputabile STB-ului, și care apar oricum incidente ca în fiecare zi. Fac un apel la toți călătorii din București să nu ezite să ia mijloacele de transport în comun ale STB-ului, pentru că merg bine și lucrurile sunt sub control. Nu au fost probleme mai mult decât într-o zi obișnuită de joi. Rezolvăm toate cazurile cu promptitudine", a declarat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, directorul general STB, Andrei Cerci.

Aveti mai jos imagini cu o statie RATB de la ora 9, de pe bulevardul Timisoara din Capitala. Seful STB a dat insa asigurari ca inca de dimineata toate statiile sunt deszapezite.

Mai mult, un alt cititor realitatea.net ne-a trimis o alta marturie ca nu se circula cu transportul public din Bucuresti: \"Pe linia tramvaiului 25 in Drumul Taberei (zona Frigocom unde eram eu), sensul inspre centru...nici macar nu se mai vede sina de tramvai. Nu a fost deszapezit nimic. Nu se circula. Pe celalalt sens sunt intarzieri enorme", ne spune cititorul.