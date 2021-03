Managerul de la "Marius Nasta" a explicat această situație într-o intervenție la Radio România Actualități.

Beatrice Mahler: Există riscul să închidem acest centru, pentru că personalul care lucrează în zilele de sâmbătă și duminică trebuie să primească zile libere în compensare. Or, dacă cineva lucrează un weekend trebuie aproape o săptămână să fie liber și practic nu mai avem personal cu care să asigurăm funcţionarea centrului, pentru că nu putem plăti orele suplimentare. Chiar dacă am vrea să facem acest lucru, chiar dacă oamenii ar dori să fie plătiți pentru ore suplimentare, legislaţia nu ne permite decât să acordăm zile libere. Este extrem de dificil. Am semnalat această problemă de mai multe ori către Ministerul Sănătății. Să sperăm că se vor întreprinde demersuri pentru că avem o problemă cu centrul de vaccinare.