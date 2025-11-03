Bărbatul care a îngrozit Anglia, după ce a înjunghiat pasageri într-un tren, vizat de 10 acuzații de tentativă de omor

Efective impresionante au cercetat garnitura de tren (Profimedia)
Bărbatul care a atacat cu cuțitul pasageri într-un tren cu destinația Londra și a rănit 11 dintre ei este vizat de zece capete de acuzare privind tentativă de omor. Suspectul va fi dus azi în fața instanței, pentru a i se trasmite măsurile preventive împotriva sa.

Anthony Williams, în vârstă de 32 de ani, a fost acuzat de 10 capete de tentativă de omor și unul de vătămare corporală, scrie Metro.

Atacul care a îngrozit Anglia s-a produs sâmbătă, într-un tren cu destinația Londra. În urma apelului de urgență, garnitura a fost oprită în cea mai apropiată gară, pentru a permite intervenția forțelor speciale.

Autoritățile au emis o alertă medicală și una antitero, având în vedere amploarea incidentului.

Atacul a stârnit îngrijorare, având în vedere numărul foarte mare de britanici care folosesc zilnic trenul, pentru a se deplasa la serviciu sau pur și simplu între localități.