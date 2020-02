Arafat acuză un ATAC asupra sistemului de urgență: "Dacă vrem să-l cucerim și să-l terminăm, trebuie să distrugem încrederea"

"S-a dorit reducerea increderii in Arafat. Era clar ca anumite atacuri nu erau ocazionale, ci concentrate. Cand vedem cum s-au coordonat, o sa intelegem ca era un atac asupra sistemului de urgenta, asupra diferitelor componente numai pentru a reduce increderea. Daca vrem sa-l cucerim si sa-l terminam, trebuie sa distrugem increderea", a declarat Raed Arafat.

Miza, sustine Arafat, este "intregul sistem".

"Urgenta se doreste sa intre comerciantii in ea, Aviatia la fel, sa intre comerciantii in ea. Sunt sume care finanteaza sistemul. Sunt unii care vad sumele si spun "Pot sa iau 20%". Exista dorinta de a pune mana pe astfel de sectoare. Si nu numai la noi, ci si in alte tari", a explicat Arafat.