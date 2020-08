Apel disperat al aparținătorilor bolnavilor de COVID-19 către persoanele vindecate: Donați plasmă!

Aparținători bolnavilor de Covid-19 caută disperați donatori de plasmă! Deși avem de cinci ori mai mulți pacienti vindecați, recoltările au scăzut cu 30% față de începutul pandemiei. În plus, România nu are nici până acum un registru al donatorilor, deși au trecut șase luni de la debutul pandemiei în țara noastră, relatează Realitatea PLUS.

