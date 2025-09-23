Anca Alexandrescu a declarat că a fost sunată de la Poliție, marți, în legătură cu a doua petiție pe care a depus-o împotriva lui Andrei Caramitru. Potrivit acesteia, și analistul geopolitic H.D. Hartmann a fost sunat de autorități, după ce a formulat o petiție similară.

„M-au întrebat dacă vreau să depun și o plângere scrisă și am spus că nu. Am făcut petiția pentru că am pretenția ca statul român să aplice aceeași măsură ca în cazul susținătorilor lui Călin Georgescu, peste care s-au dus și i-au luat din case fără să existe nicio petiție și nicio reclamație, doar pentru simplul fapt că au făcut niște postări,” a declarat Alexandrescu.

Aceasta a precizat că se simte amenințată de postările lui Andrei Caramitru, pe care îl acuză că de câteva luni „instigă la ură, la violență și la răzbunare".

"M-au întrebat dacă mă simt amenințată de postările lui Andrei Caramitru și am spus că DA, mă simt amenințată pentru că face asta de câteva luni, instigă la ură, la violență și la răzbunare. Mai mult, este un personaj care este invitat în multe studiouri de televiziune, deci are o responsabilitate uriașă pentru ceea ce face. Este suficient ca un singur om cu probleme să pună în aplicare ceea ce cere Andrei Caramitru, așa că vreau ca autoritățile statului român să aplice aceeași măsură ca în cazul susținătorilor lui Călin Georgescu" a precizat jurnalista Realitatea Plus.

Alexandrescu: A depășit orice limită, l-am sesizat și pe ministrul Cătălin Predoiu

Duminică, Alexandrescu a depus o nouă plângere la Poliție împotriva lui Andrei Caramitru, acuzându-l de instigare la ură și incitare la violență printr-un val recent de postări pe rețelele de socializare. Potrivit realizatoarei emisiunii Culisele Statului Paralel, Caramitru continuă să distribuie așa-numite liste negre, vizâdu-i în mod direct pe suveraniștii și pe jurnaliștii care îi susțin, cu accent pe Anca Alexandrescu și echipa Realitatea Plus.

"Nu este vorba despre liste făcute de Caramitru, este și mai grav: este vorba despre o listă cu așa-numiți ‘trădători’, făcută de un grup de mercenari, Getica se numește. Eu am mai vorbit despre ei, iar Caramitru le rostogolește, postează linkuri pe pagina sa de socializare și cere pedepsirea celor care se află pe acea listă”, a declarat Anca Alexandrescu.

Jurnalistă susține că pe lista respectivă nu se află doar numele ei, ci și ale unor cetățeni ruși cu care nu are nicio legătură, precum și o serie de jurnaliști și analiști români. Alexandrescu afirmă că nu este prima dată când Caramitru lansează astfel de atacuri, amintind că acesta a cerut public arestarea ei, a colegilor de la Realitatea Plus și închiderea postului.