Cu toate că este o rețetă populară, extrem de cunoscută în reginuea Sălajului, supa falsă de pui a devenit extrem de îndrăgită și de către vegani.

Imită culoarea si gustul celei mai gustoase supe facute pe un pui de casa, insa este preparata doar din morcovi si telina. La noi, aceasta supa se serveste cu razalai facuti in casa in loc de taietei sau fidea.

Ingrediente 3 morcovi 150 gr radacina telina 1 lingurita piper boabe 3 linguri ulei 100 gr razalai (sau taietei/fidea fara ou pentru varianta de post) patrunjel verde sare

Se dau 2 morcovi pe razatoarea mica și se călesc timp de 15 minute la foc mic. Se adauga 1.5 l apa peste morcovii căliți, impreuna cu telina taiata felii, 1 lingurita sare si piperul boabe.

Se fierbe totul la foc mediu timp de 30 minute. Intr-o alta oala se pune la fiert multa apa cu sare si cand apa fierbe se adauga morcovul ramas taiat rondele si răzălăii, paste tradiționale ardeleneti, potrivit e-rețete.

Se strecoara razalaii si morcovii rondele. Se pun in supa baza de mai sus. Se mai adauga in supa cam 3 linguri din morcovii razuiti (restul de morcovi razuiti nu se folosesc in aceasta reteta, dar dupa racire se pot amesteca cu iaurt). Se drege supa de sare. Se serveste cu patrunjel verde tocat.