Chiar dacă trecem în noul an tot în plină pandemie, eleganța nu poate lipsi, spune Adina Buzatu.

„Ne îmbrăcăm elegant. Pentru noi, nu pentru cei care ne văd. Știu povestea: fac acasă eu și soția, nu contează. Rochile vor fi tot elegante, se poartă catifeaua, culorile puternice, matasea naturală”, a spus Adina Buzatu, la Realitatea PLUS.

Nici bărbații nu trebuie să facă rabat de la eleganță.

„Dacă faceți la restaurant, clar ținută elegantă, puteți alege un smoking pentru localuri selecte sau sacou cu pantaloni ușor mai casual. O batistă de buzunar, fără papion sau cravata arata extraordinar”, a mai spus stilistul.



Adina Buzatu ne spune și ce se poartă în anul care ne bate la ușă. În 2022, combinația de casual și eleganță merge mână în mână. În plus, va fi un an dominat de multă culoare.



„Se poartă acel mov decretat, dar se poarta culoarea în general: galben diverse nuanțe, magenta, orange, albastru la bărbați, în continuare costumele, sacourile se poartă, 2 rânduri de nasturi, tendința importantă și o recomand: la birou în costum”, a spus Adina Buzatu.



„Pentru doamne, la fel, culoare, ținute monocrome, dar și imprimeuri, salopete în cotinuare, texturile la mare modă și neapărat, în 2022, să aveți o maletă”, a mai spus stilistul Adina Buzatu, la Realitatea PLUS.