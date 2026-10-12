Ai plante pe balcon sau în ghivece, în curte? Temperatura la care trebuie să le aduci în casă, conform experților

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 12 oct. 2026, 14:25

Pe măsură ce temperaturile scad în octombrie, plantele ținute pe balcon sau în curte au nevoie de mai multă atenție și ... căldură. Pentru a le proteja de frig și de schimbările de umiditate, este important să știm când trebuie mutate în interior. Potrivit publicației americane de lifestyle Real Simple, un reper important este temperatura din timpul nopții, însă momentul potrivit depinde și de tipul plantei, de vânt și de umiditatea din aer.

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