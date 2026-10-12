Ai plante pe balcon sau în ghivece, în curte? Temperatura la care trebuie să le aduci în casă, conform experților

Pe măsură ce temperaturile scad în octombrie, plantele ținute pe balcon sau în curte au nevoie de mai multă atenție și ... căldură. Pentru a le proteja de frig și de schimbările de umiditate, este important să știm când trebuie mutate în interior. Potrivit publicației americane de lifestyle Real Simple, un reper important este temperatura din timpul nopții, însă momentul potrivit depinde și de tipul plantei, de vânt și de umiditatea din aer.
Potrivit publicației menționate, atunci când temperaturile nocturne scad sub 15 grade Celsius, este momentul să începi să te gândești la mutarea plantelor sensibile în interior. Totuși, nu toate speciile reacționează la fel la frig, iar unele pot rămâne afară mai mult timp.
Crizantemele, de exemplu, sunt plante de toamnă care pot suporta temperaturi mai scăzute, de aproximativ 4–10 grade Celsius.
„Plantele rezistente de toamnă, precum crizantemele, pot face față temperaturilor mai scăzute, de aproximativ 4–10 °C”, explică specialistul John Cho, citat de Real Simple.
În cazul plantelor tropicale sau al celor care nu tolerează frigul, este recomandat să nu aștepți până când temperaturile scad foarte mult. Mutarea lor în interior înainte de apariția frigului accentuat poate contribui la protejarea frunzelor și a rădăcinilor.
Cât de mult rezistă plantele suculentele și aloe vera la frig
Suculentele și aloe vera pot tolera, în anumite condiții, temperaturi mai scăzute decât alte plante de apartament. Cu toate acestea, rezistența lor depinde de specie, de nivelul de umiditate și de expunerea la frig.
„Deși poate părea contraintuitiv, suculentele și aloele pot rămâne afară mai mult timp, deoarece sunt obișnuite cu nopțile reci din deșert. Totuși, atunci când temperaturile din timpul nopții ajung în mod constant la aproximativ 4,4 °C sau scad sub această valoare, iar afară este umezeală, suculentele trebuie aduse în interior”, a explicat experta Megan Brame pentru Real Simple.
Excesul de umezeală poate crește riscul de deteriorare a plantelor, mai ales atunci când este asociat cu temperaturi scăzute. De aceea, înainte de a le lăsa afară peste noapte, este important să verifici atât prognoza meteo, cât și condițiile în care sunt ținute ghivecele.
De ce contează vântul și umiditatea pentru plantele de balcon
Mușcatele, Monstera și Potos se numără printre plantele care trebuie protejate atunci când temperaturile încep să scadă. Înainte de a le muta în casă, grădinarii trebuie să țină cont nu doar de valorile indicate de termometru, ci și de vânt și de umiditatea aerului.
Potrivit specialistului John Cho, aerul uscat și vânturile puternice pot accelera pierderea apei din frunze. Acest proces poate provoca uscarea și deteriorarea frunzișului chiar înainte ca efectele frigului sau ale înghețului să devină evidente..