7 lucruri pe care antreprenorii trebuie să le știe despre optimizarea SEO (P)

Tinand cont ca internetul a devenit in mare masura un magazin de vanzari pentru o companie, tot mai multi antreprenori sunt deschisi ideii unei prezente online, de regula printr-un site web.

Dar daca aveti un website nu inseamna ca aveti instrumentul perfect pentru a reusi in online. Inainte sa conteze design-ul site-ului, clientii trebuie sa va descopere site-ul. Aici intervine rolul optimizarii pentru motoarele de cautare (SEO).

SEO e o colectie de tehnici care sunt folosite pentru ca un site sa urce in ierarhia rezultatelor cautarii (SERP). Cu cat un site e mai sus in rezultatele Google si pe alte motoare de cautare, cu atat e mai vizibil si cresc sansele ca utilizatorii sa dea click. Click-urile inseamna trafic organic si conversii pentru afacerea voastra.

Dupa cum vedem, cresterea vizibilitatii afacerii voastre si a vanzarilor nu se rezuma la a crea un site. SeoPower prezinta alte 7 elemente despre SEO, pe care antreprenorii trebuie sa le stie.

1. Optimizarea on-page

Optimizare SEO on-page se refera la tehnicile pe care le aplicati in website-ul vostru pentru a capta atentia motoarelor de cautare ale caror crawlere si aplicatii bot cauta pe internet cuvintele cheie relevante scrise de utilizator.

Multele tehnici de optimizare on-page pe care le puteti folosi includ o meta descriere pentru fiecare pagina. Meta descrierea e, in esenta, un scurt rezumat al unei pagini web. Tagurile meta sunt un fragment de text care apar in codul sursa al paginii; nu apare pe pagina propriu-zisa. De aceea, e important sa alegeti cu atentie cuvintele cheie si frazele pentru tagurile meta, pentru ca motorul de cautare pe acestea le va cauta, ori de cate ori utilizatorul scrie ce vrea sa caute.

2. Optimizarea off-page

Optimizarea SEO off-page se refera la campaniile de link building, pentru a imbunatati vizibilitatea si pozitia companiei in motoarele de cautare. Una dintre metode este construirea de legaturi – link building – adica atunci cand alte site-uri web fac trimitere catre website-ul companiei voastre. Guest blogging-ul este un prim exemplu de actiune SEO off-page si inseamna ca intri in legatura cu alti webmasteri si le ceri sa publice pe blogurile lor continutul creat de tine. Alte strategii de optimizare off-page sunt trimiterea de comunicate de presa, campaniile de advertoriale SEO bine puse la punct si postarea pe retelele de socializare.

3. SEO white hat

Google si alte motoare de cautare au stabilit reguli si conditii pe care trebuie sa le respecte toate site-urile web care spera sa urce in cautarile organice. SEO white hat se refera la practicile care sunt conforme cu aceste reguli. Crearea continutului original si de calitate, un website pe care se navigheaza usor, cresterea vitezei de incarcare a paganilor voastre si orice altceva imbunatateste experienta utilizatorului (UX) sunt cateva din practicile SEO white hat care va ajuta sa creati un website bun si o afacere corecta si cu succes constant.

4. SEO black hat

Orice metoda de a urca in cautarea organica, care incalca regulile si conditiile stabilitate de motoarele de cautare, intra in categoria SEO black hat. Daca sunteti prinsi, website-ul vostru poate disparea de pe Google si pe alte motoare de cautare.

Acestea sunt cateva din tacticile SEO black hat care pot fi dezastruoase pentru website-ul vostru:

- aglomeratie de cuvinte cheie, adica ingramadirea a cat mai multe cuvinte cheie pe o pagina.

- continut duplicat, care inseamna, in esenta, copierea si postarea substantiala de continut de pe un alt website.

- cuvinte cheie irelevante.

- momeala clickurilor (clickbait) de regula sub forma unui titlu inselator, care trimite utilizatorii pe un site web, dar continutul nu este interesant si nu are legatura cu ce vor ei.

5. Calitatea continutului

Probabil ca ati auzit de un milion de ori expresia "continutul e rege". E perfect adevarata. La inceputurile SEO, multe afaceri de optimizare nu se preocupau sa livreze content de calitate. Nu inseamna ca niciun site web nu livra continut de calitate; multe o faceau, dar nu ocupau pozitii fruntase in SERP. Inainte de revolutia algoritmilor, Google pozitiona pe primele locuri website-urile care erau pline de cuvinte cheie, dar aveau un continut foarte prost. Era frecventa situatia in care site-urile nu aveau decat cuvinte cheie, pentru a fi sus in ierarhia SERP. Website-urile care chiar ofereau continut util nu aveau asa o mare densitate de cuvinte cheie si ajungeau in partea inferioara a clasamentului.

Acum aceste lucruri sunt istorie datorita schimbarilor importante si periodice pe care Google le face in privinta algoritmilor de la inceputul anilor 2000. Panda, Penguin si toate celelalte actualizari au repus contentul pe tronul sau regal. Astazi, continutul de calitate este unul dintre factorii cei mai importanti in pozitionarea in SERP, iar webmasterii trebuie sa tina seama de acest lucru. Deci ce tip de continut ar trebui sa oferiti vizitatorilor website-ului vostru pentru a va imbunatati SEO? Iata cateva sugestii:

Articole cu sfaturi utile (cum sa faci anumite lucruri)

Oamenii cauta zilnic pe internet solutii pentru problemele lor. Acest gen de articole acopera anumite subiecte relevante in industria voastra sau de nisa, iar Google, fara indoiala, observa acest lucru. Sunt articole pe care le puteti scrie despre intrebari sau probleme obisnuite referitoare la produsele sau serviciile pe care le oferiti consumatorilor?

Postari pe blogul oficial

Presupunand ca site-ul vostru web are un blog, postarile oficiale pot cataloga afacerea voastra ca pe o autoritate in domeniul respectiv. Stirile relevante din industrie si comentariile despre evolutiile din sectorul vostru sunt considerate content de calitate.

Postari cu liste

Oamenilor le plac listele relevante, bine concepute si bine scrise. Foarte probabil vor fi distribuite, iar acest lucru este in avantajul SEO-ului vostru.

Infografice

Un articol despre un anumit subiect e bun, dar un infografic referitor la acelasi subiect e mai usor de inteles. De asemenea, e mai atragator din punct de vedere vizual si are sanse mai mari sa fie distribuit.

Video-uri

Pe langa faptul ca sunt si mai atragatoare decat infograficele, se estimeaza ca videourile vor reprezenta 82% din traficul web pana in 2022.

6. Optimizarea pe mobil

Mobilul e viitorul, iar viitorul e aici. Circa 70 la suta din traficul de pe internet se face de pe telefoanele mobile. Din aprilie 2019, aproape 4 miliarde de oameni stau pe internet exclusiv de pe telefonul mobil. Aceste date ar trebui sa convinga orice antreprenor ca trebuie sa aiba o versiune pentru mobil a website-ului sau. Tineti seama si de faptul ca, acum, Google ia in calcul existenta versiunii de mobil atunci cand pozitioneaza un website in rezultatele cautarilor. E un indiciu clar ca Google, cel mai mare motor de cautare, doreste ca site-urile web sa fie pe mobil.

Sigur ca cea mai buna cale de a fi pe mobil este colaborarea cu un designer web care sa va faca site-ul responsive. Cu un design web responsive, site-ul vostru se va afisa perfect pe smartphone-uri, tablete si toate device-urile mobile.

7. SEO pe termen lung

Nu exista rezultate SEO imediate. Nu trebuie sa va asteptati ca site-ul vostru sa urce in ierarhia cautarilor imediat dupa optimizare. Chiar si cele mai bine optimizate site-uri au nevoie de patru pana la sase luni pentru a produce rezultate, iar primele rezultate nu sunt spectaculoase.

Rezultatele SEO se imbunatatesc in timp. Cu o campanie SEO corespunzatoare, va veti atinge obiectivele de optimizare. Cu toate acestea, o data ce vi le atingeti, nu ignorati latura SEO. Aveti concurenti, iar ei nu se vor da in laturi de la nimic pentru a va trage presul de sub picioare si de a ajunge ei in fruntea clasamentului. Activitatea SEO nu se termina niciodata.

SEO e un domeniu foarte nou si va continua sa evolueze. Invatati ce puteti despre SEO si tineti pasul cu evolutiile viitoare.