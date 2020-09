Principala țintă a Simonei Halep în acest final de an: “Mă antrenez zi de zi”

Până să ajungă pe terenurile de Roland Garros, constănțeanca se va antrena pe zgura de la Roma.

“Roma e un turneu puternic, vor fi jucătoare foarte bune, dar mă simt pregătită. Faptul că am jucat la Praga câteva meciuri m-a ajutat, acum mă antrenez zi de zi, sper să fiu bine din punct de vedere fizic, să fiu încrezătoare, după aceea o să vină de la sine. Roland Garros este topul acestui an, acestei perioade, dar nu o să pun presiune, o să iau meci cu meci şi o să dau tot ce am mai bun”, a declarat Halep despre intențiile sale din viitorul apropiat.

