Primăria Sectorului 3 a atras până în prezent aproximativ 1,1 miliarde de euro din fonduri europene, folosiți pentru lucrări de reabilitare, construcție, modernizare și digitalizare.

Unul dintre programele de reabilitare include nu doar anveloparea blocurilor, ci și modernizarea lifturilor, montarea panourilor fotovoltaice și instalarea de iluminat LED în spațiile comune, pentru reducerea consumului de energie și creșterea siguranței. Reabilitarea termică și modernizarea spațiilor adiacente aduc beneficii directe locuitorilor: costuri mai mici la întreținere, confort termic sporit, iluminat stradal modern și zone publice mai sigure. Totodată, introducerea panourilor fotovoltaice și a lifturilor noi înseamnă un pas înainte către un sector mai sustenabil și mai accesibil. Noile proiecte de regenerare urbană au contribuit la creșterea valorii imobilelor și la îmbunătățirea aspectului general al cartierelor.

Spații refăcute și locuri de joacă modern

Procesul de reabilitare vine în paralel cu lucrările de amenajare a spațiilor dintre blocuri. În ultimii ani, Primăria Sectorului 3 a modernizat sute de alei și locuri de joacă, amenajând totodată noi zone verzi și spații de relaxare. În zona Lunca Cetății, a fost realizat „Parcul celor 10.000 de pași”, un spațiu de agrement destinat locuitorilor de toate vârstele, iar până în luna mai 2024, aproape 40 de locuri de joacă au fost refăcute complet.