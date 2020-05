VIDEO Purtarea îndelungată a măștii de protecție ar putea avea efecte negative asupra tenului, avertizează dermatologii

"Sunt in principal doua boli care ar putea aparea: dermatita iritativa de contact ce poate fi facuta de oricare dintre persoanele care poarta (masca -n.r.) pentru o perioada de timp prelungita, mai ales pe timp de vara, cand transpiram, si a doua (boala - n.r.) este dermatita alergica de contact pe care o pot dezvolta doar persoanele alergice la substante din materialul mastii", a declarat la Realitatea Plus, Carmen Curea, medic dermatolog.

Cele mai expuse sunt persoanele cu acnee. Acestea pot observa o înrăutățire a bolii ca urmare a folosirii prelungite a mastii de protectie si asta deoarece majoritatea persoanelor care au acnee sunt alergice la substantele componentele ale măștilor de protectie.

Potrivit lui Carmen Curea, in cazul persoanele carora masca le provoaca iritatii ar trebui sa fie folosita o crema care sa se constituie ca o bariera de protective intre piele si masca.

Dermatologii au si o recomandare pentru doamne, respectiv sub nicio forma nu trebuie sa aplice machiaj sub masca de protectie, "nici fond de ten, nici pudra, nici ruj", respectiv niciunul dintre fardurile pe care o femeie le foloseste in mod normal.

Vă reamintim că Guvernul a anunțat va cumpăra măști pentru persoanele vulnerabile. Acestea vor costa 60 de milioane de lei, bani ce vor fi asigurați din fondul de rezervă.