Medic de renume, reacție dură după ce CNAS a redus compensările pentru medicamente vitale: „M-am săturat de OAMENI CARE SUNT PE LÂNGĂ SUBIECT!”

Decizia sfidătoare a CNAS pune în pericol sănătatea a sute de mii de români
Medicul Sanda Alexiu, președinta Asociației Medicilor de Familie București–Ilfov, acuză Casa Națională de Asigurări de Sănătate că, prin reducerea gradului de compensare la medicamente vitale, sfidează nu doar profesioniștii din sistemul medical, ci și sutele de mii de români care depind de această facilitate. Medicul susține că s-a ajuns într-o situație „halucinantă”, în care deciziile CNAS contrazic chiar și pozițiile oficiale ale Ministerului Sănătății.

Într-o postare pe Facebook, a afirmat că decizia Casei Naționale de Asigurări de Sănătate de a reduce procentul de compensare pentru medicamente esențiale, în special cele destinate afecțiunilor cardiovasculare, este de neînțeles din perspectiva unui profesionist.

În opinia președintei Asociației Medicilor de Familie din București și Ilfov, măsura CNAS contrazice ghidurile internaționale, dovezile științifice și chiar strategia națională recent adoptată pentru combaterea bolilor cardio și cerebrovasculare.

Ea critică dur lipsa de competență a celor care iau decizii în domeniul sănătății și avertizează că astfel de măsuri pot duce la creșterea numărului de decese și intervenții radicale, precum amputațiile. În loc să fie eliminate medicamentele cu eficiență dovedită, spune medicul, ar trebui reevaluate cele fără valoare terapeutică reală.