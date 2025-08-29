Într-o postare pe Facebook, a afirmat că decizia Casei Naționale de Asigurări de Sănătate de a reduce procentul de compensare pentru medicamente esențiale, în special cele destinate afecțiunilor cardiovasculare, este de neînțeles din perspectiva unui profesionist.

În opinia președintei Asociației Medicilor de Familie din București și Ilfov, măsura CNAS contrazice ghidurile internaționale, dovezile științifice și chiar strategia națională recent adoptată pentru combaterea bolilor cardio și cerebrovasculare.

Ea critică dur lipsa de competență a celor care iau decizii în domeniul sănătății și avertizează că astfel de măsuri pot duce la creșterea numărului de decese și intervenții radicale, precum amputațiile. În loc să fie eliminate medicamentele cu eficiență dovedită, spune medicul, ar trebui reevaluate cele fără valoare terapeutică reală.