83,7% dintre specialiștii medicali au evaluat drept „dezamăgitor” și „frustrant” impactul reducerilor bugetare și al măsurilor legislative recente asupra muncii lor, arată un sondaj realizat de MEDIjobs cea mai mare platformă de recrutare medicală din România.

Și mai relevant pentru criza profundă în sistemul public de sănătate este faptul că 40,6% dintre respondenți afirmă că iau în calcul să profeseze în străinătate, în defavoarea sistemului de sănătate public și privat din România.

Măsuri restrictive și moral scăzut

Sistemul public de sănătate a fost afectat de o serie de decizii controversate, printre care plafonarea sporurilor pentru condiții periculoase, reducerea concediilor suplimentare și interdicția medicilor de a lucra în privat în timpul programului de stat. Aceste măsuri au dus la scăderea moralului în echipe (57%), diminuarea veniturilor (50%) și creșterea volumului de muncă.

53,6% dintre respondenți au acordat note între 1 și 3 motivației de a mai lucra în sistemul public de sănătate, nota 1 având cea mai mare pondere din procent. Doar 2,3% dintre respondenți au acordat nota maximă pentru motivația de a rămâne în sistemul public.

Emigrarea, o opțiune tot mai des luată în calcul

Conform sondajului, 40,6% dintre cadrele medicale iau în calcul să profeseze în străinătate, iar 33,6% preferă sistemul privat. Doar 11,7% mai consideră sistemul public potrivit pentru activitatea profesională. Această tendință accentuează riscul de pierdere a specialiștilor bine pregătiți și fragilizarea unui sistem deja suprasolicitat.

Avertisment din partea experților

Catrinel Hagivreta-Djafari, CEO MEDIjobs, avertizează că fără măsuri urgente de retenție și sprijin pentru angajatorii medicali, România riscă să piardă resurse esențiale pentru funcționarea sistemului sanitar. George Hagivreta, COO MEDIjobs, subliniază că moralul scăzut, veniturile diminuate și volumul crescut de muncă sunt principalele probleme raportate de specialiști.

Sondajul a fost realizat în august, pe un eșantion reprezentativ de profesioniști din domeniul sanitar public și privat, cu o marjă de eroare de ±5,66%.