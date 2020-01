Vlad Voiculescu: O parte dintre companiile municipale trebuie închise

"Companiile municipale, în două cuvinte: groaznic şi complicat. Groaznic că suntem aici, groaznic că a făcut aşa ceva. Groaznic că a continuat cu o iniţiativă care s-a dovedit a fi ilegală. Şi complicat, pentru că acele companii au deja o mulţime de active, o mulţime de angajaţi. Nu poţi să desfiinţezi toate aceste companii municipale de mâine. Dacă de mâine de aş fi primar, nu aş putea să fac asta şi nu aş vrea să fac asta. Există companii precum Termoenergetica, care nu mai pot fi înlocuite acum. RADET este în faliment. Lucrurile sunt complicate. Ce o să fac în prima zi: o să încep un audit, în aşa fel încât să îmi dau seama care este situaţia pentru fiecare companie municipală în parte. O parte dintre ele trebuie închise", a declarat Voiculescu, cu ocazia prezentării platformei sale de candidat.



De asemenea, el a adăugat că nu se cunoaşte numărul angajaţilor acestor companii şi că o parte dintre aceste societăţi "au pierdut foarte mulţi bani".



"O parte dintre ele au pierdut foarte mulţi bani. Sper ca aceste pierderi să fie recuperate de la cei care au luat decizii. Aş vrea să ştiu câţi angajaţi au aceste companii municipale. Ştie cineva câţi angajaţi au aceste companii municipale? Nu ştim, este secret. Nu ştim nici cine sunt aceşti angajaţi. Despre mulţi nu ştim cum sunt plătiţi. Despre unii am mai auzit cum au fost angajaţi. Sunt pline de rubedenii, au salarii de multe ori mult mai mari decât în sectorul privat. Unele au sens ca prestatoare de servicii pentru primărie. Altele sunt pur şi simplu companii care prestează servicii care ar putea fi foarte bine prestate de piaţa liberă. Nu văd de ce Primăria trebuie să aibă anumite companii ale sale, dacă ceea ce cumpără de acolo este mai scump şi mai prost. În general, aş vrea ca banii bucureştenilor să fie folosiţi bine", a menţionat Voiculescu.



În ce priveşte susţinerea unor iniţiative sociale venite din partea sectorului privat, Voiculescu a precizat că "forma de proprietate contează mai puţin" şi că importantă este eficienţa cheltuirii banului public.



"Cred că merită să avem o dezbatere despre asta. În principiu, cred că forma de proprietate contează mai puţin, ceea ce contează este eficienţa cheltuirii banului public. Şi când vorbesc de eficienţa cheltuirii banului public, mă gândesc pe de o parte la câţi bani cheltuim, pe de altă parte la calitatea serviciului pe care îl primim. (...) Dacă vă uitaţi în Ferentari, la ce a făcut Valeriu Nicolae acolo, el nu e doar un ONG-ist care merge pe acolo şi îşi face de lucru în weekend. Valeriu Nicolae şi toţi voluntarii care merg acolo o fac pentru că acei copii nu au nicio altă şansă. Aş vrea ca administraţia măcar să încurajeze asemenea iniţiative, dacă nu să pună ceva mai bun în locul lor. Dar nu ceva mai prost şi mai scump", a spus el.



Întrebat dacă ar putea face echipă cu Nicuşor Dan în vederea administrării Capitalei, Vlad Voiculescu a declarat că şi-ar dori să aibă alături de el toţi "oamenii buni".



"Dacă citiţi platforma, ultima propoziţie este: \"Aş vrea să strâng lângă mine toţi oamenii buni\". Toţi oamenii buni care vor să facă treabă. Nicuşor Dan este un om bun. Nicuşor Dan cred că vrea să facă treabă, cred că are intenţii bune şi cred că este un om onest. Aş vrea să am lângă mine toţi oamenii buni", a spus Voiculescu.