Stelian Tănase: PSD s-a vadimizat, este un partid fundamentalist

2019-11-21 15:36:48 Suedezu

Stelian Tanase: Toate actele publice ale PSD sunt impregnate de naționalism. Patriotismul si nationalismul este precum usturoiul pentru vampir cand e vorba de globalisti, sorosisti, hashtagisti, neo-marxisti/liberali. Planul globalistilor pentru Europa, pentru SUA, pentru lume este o Noua Ordine Mondiala (NWO). O lume fara granite, o lume fara proprietate, o lume in care nimeni nu mai detine/are nimic, totul e impartit la comun. O lume unde atunci cand ai un copil acesta devine proprietatea statului. Caci tu esti proprietatea statului. O lume a colectivismului, de-a valma, la comun. O lume in care si tu, si parintii tai care ati lucrat la casa in care stati veti avea aceleasi drepturi ca un Rashid din Libia sau un Jawaahir din Somalia. Exista stelieni tanasi peste tot. Veti auzi acest lucru si in Franta din gura lui Macron (care o acuza pe Le Pen de nationalism, dar francezii nu-s prosti, azi Le Pen are cea mai mare popularitate). O auziti in Germania din gura lui Merkel care nu se mai da jos de pe scaun de 2-3 decenii (care infiereaza AFD, alianta pentru o altfel de Germanie, cum ca ar fi nationalisti, chiar extremisti). O auzit in Suedia din gura lui Löfven a carui partid a stat la putere decenii!!! (cand vorbeste de SD, partidul cel mai popular azi in Suedia, care in ultimii 10 ani si-a DUBLAT!!! constant electoratul). O auziti in UK la adresa lui Farage, cand partidele laburiste/conservatoare care au stat la putere 100ani. Pentru neo-marxisti, globalisti, sorosisti nationalismul pute. Ce ironie, tocmai ei care detin si controleaza multi-nationalele.