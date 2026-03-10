Ruptură totală în Coaliție: PSD continuă să amenințe cu retragerea de la guvernare! Mihai Fifor îl acuză pe Bolojan că blochează bugetul țării

Senatorul PSD Mihai Fifor l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan, acuzându-l că blochează adoptarea bugetului de stat pentru acest an. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Fifor spune că România a ajuns la jumătatea lunii martie fără să aibă un buget aprobat.

„Suntem la jumătatea lunii martie, domnule Bolojan. România încă nu are buget. Cât mai trebuie să așteptăm? Ce trebuie să se mai întâmple pentru ca această țară să aibă un buget pentru români, nu pentru șmecheri și privilegiați?”, a transmis acesta.

Mihai Fifor, un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan

Potrivit senatorului PSD, proiectul de buget publicat de Guvern ar arăta un blocaj în interiorul coaliției de guvernare. Fifor susține că premierul ar fi principalul responsabil pentru întârzierea adoptării bugetului.

„În acest moment, domnul Bolojan reprezintă singurul blocaj în adoptarea bugetului de stat. Nu se opune doar PSD. Se opune tuturor partidelor din Coaliție”, a afirmat politicianul. Mihai Fifor îl acuză pe premierul Bolojan că nu respectă deciziile luate în cadrul coaliției, printre care majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026.

„Coaliția a decis clar că salariul minim va fi majorat de la 1 iulie 2026, însă în proiectul de buget această decizie pur și simplu nu există”, a scris acesta.

Ce îl deranjează pe senatorul PSD

Senatorul PSD critică și o măsură din proiectul de buget care ar presupune reducerea cu 25% a fondurilor destinate autorităților locale. Potrivit lui Fifor, o astfel de decizie ar afecta investițiile locale și comunitățile. În mesajul său, Mihai Fifor a transmis că PSD va analiza situația în interiorul partidului și va decide dacă va continua sau nu să susțină actuala guvernare.

„Conducerea PSD va prezenta în partid proiectul de buget și blocajele provocate cu rea-credință de către Bolojan în Coaliția de guvernare, iar membrii de partid vor fi chemați să se pronunțe dacă și în ce condiții PSD va mai continua să susțină actuala guvernare”, a afirmat acesta. Senatorul PSD a avertizat că partidul nu va susține adoptarea bugetului dacă anumite măsuri nu vor fi incluse în documentul final.