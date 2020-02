Reacția lui Teodorovici după nominalizarea premierului: ”Este de fapt o batjocură la adresa întregii ţări”

"Propunerea de prim-ministru pe care a făcut-o preşedintele în această seară este de fapt o batjocură la adresa întregii ţări. Preşedintele Iohannis a arătat cât de sadic poate să fie faţă de această ţară, pentru care ar trebui să îşi dea şi viaţa, pentru că aşa spune jurământul domniei sale în faţa naţiunii. (...) Din punctul meu de vedere, domnul preşedinte astăzi a încălcat, cu bună ştiinţă, Constituţia în spiritul său numind o persoană care nu numai că nu se califică pentru o astfel de funcţie, dar, efectiv, cât a fost în viaţa privată, cât a fost în viaţa oficială de ministru la Finanţe a acţionat strict împotriva interesului acestei ţări. Dovezile există, sper ca acea comisie de anchetă din Parlament care se constituie să arate foarte clar românilor cum au arătat ultimele două luni din 2019, cum s-a manipulat efectiv economia românească. Domnul Cîţu a crescut deficitul în mod nemeritat, lăsând la o parte veniturile, neîncasându-le cu bună ştiinţă şi crescând foarte mult, nejustificat, partea de cheltuieli, pentru ca România să aibă un deficit de 4,6%, cu toate că şi cele mai pesimiste previziuni din partea Comisiei Europene erau undeva la 3,6% deficit pe 2019", a declarat Teodorovici pentru AGERPRES.



El a adăugat că preşedintele a nominalizat la funcţia de premier o persoană "care, clar, nu are cum să servească interesului ţării".



"Din punctul meu de vedere, în acest moment se poate începe procedura de suspendare a preşedintelui, este punctul meu de vedere, personal, nu este punctul de vedere al PSD. Din punctul meu de vedere, o clasă politică normală şi responsabilă ar declanşa imediat o astfel de procedură de suspendare a preşedintelui României. Nu se poate merge înainte, nu poţi să speri ca această ţară să crească cu o astfel de abordare, cu termeni precum 'depesedizarea acestei ţări'. Chiar şi Cîţu, astă-seară la Guvern, a folosit termenul 'depesedizare a ţării'. Nu poţi să vii cu astfel de instigaţii la ură între oameni, trăim într-o ţară liberă şi suntem liberi să decidem ce opţiuni politice avem", a subliniat acesta.



Teodorovici a afirmat că a fost încălcată Constituţia şi în momentul în care Ludovic Orban l-a acceptat în Guvern pe Florin Cîţu cu aviz negativ de la comisiile de specialitate ale Parlamentului.



"El este singurul caz din istoria României care a făcut parte din Guvern cu toate că avea aviz negativ din partea Comisiilor parlamentare reunite de buget-finanţe. (...) Domnul Cîţu a fost acuzat, probabil că pe bună dreptate, în 2008, de specula făcută pe leu, dânsul a fost dat afară din sistemul bancar, nu are voie să lucreze în sistemul bancar şi iată că şi-a găsit un loc de muncă la Ministerul de Finanţe. În ultimele trei luni toate acţiunile, declaraţiile sale au fost fără argumente, eu am făcut apel de multe ori să aducă argumente pentru fiecare acuză pe care o face. Nu a adus niciodată un argument foarte clar, public, pentru a susţine declaraţiile sale care ne-au dus la un minim istoric al leului, pieţele pierd masiv, ca urmare a ce se întâmplă la nivel politic", a menţionat senatorul PSD.