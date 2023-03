Preşedintele interimar al PSD Cluj, Alexandru Cordoş, a declarat duminică, pentru News.ro, că a solicitat „toleranţă zero faţă de astfel de fapte”.

La rândul său, conducerea filialei municipale Cluj-Napoca, din care cele implicate fac parte, a transmis: „Asemenea evenimente provocatoare generate de către persoane cu vădite tentaţii de violenţă verbală şi fizică pot doar să ne determine să ne delimităm şi să separăm drumurile”.„A fost convocat de urgenţă Biroul Organizaţiei municipale PSD Cluj-Napoca care are competenţă în acest caz. Va analiza acest incident şi va lua măsurile corespunzătoare. Am solicitat toleranţă zero faţă de astfel de fapte şi aplicarea corespunzătoare a Statului PSD”, a transmis Alexandru Cordoş.

Biroul Permanent Municipal al PSD Cluj Napoca, organizaţie din care femeile implicate în scandal fac parte, s-a reunit în şedinţă extraordinară, sâmbătă, pentru a demara procedurile de sancţionare a femeilor implicate în scandalul de la sediul partidului.„În cadrul şedinţei au fost convocate persoanele implicate pentru a explica aspectele cheie ale incidentului. În faţa normalităţii şi a regulilor clare, statutare, au fost analizate argumentele acestora şi, deşi unii dintre cei implicaţi au crezut, niciun argument destructiv nu se poate impune. Este greu să treci prin asemenea momente şi să fii atras în centrul unui scandal provocat fără temei.

Decizia finală fiind sancţionarea aspră a celor responsabili de prejudiciile aduse atât colegilor, cât şi imaginii şi prestanţei organizaţiei PSD Cluj Napoca. Nu putem agrea asemenea abordări în organizaţia noastră. Baza acesteia stă în aprecierea reciprocă, colegialitatea, respectul, solidaritatea şi demnitatea. Asemenea evenimente provocatoare generate de către persoane cu vădite tentaţii de violenţă verbală şi fizică pot doar să ne determine să ne delimităm şi să separăm drumurile. (...) Acest demers continuă, iar deciziile finale vor fi luate în următoarele zile”, a transmis PSD Cluj Napoca.

Social-democraţii clujeni precizează că nu pot accepta „derapaje individuale” şi că trebuie să ofere un exemplu cetăţenilor.