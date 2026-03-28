PSD lucrează pe 3 scenarii. Sorin Grindeanu: „Ilie, este despre economie, nu despre sărăcie!”

Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu

PSD lucrează pe 3 scenarii: rămânerea în guvern cu Bolojan premier, trecerea în opoziție sau reconfigurarea coaliției. 

Anunțul vine de la Sorin Grindeanu, după prima consultare cu liderii din teritoriu, cea de la Slatina. Șeful PSD l-a atacat dur pe Ilie Bolojan și i-a transmis: Ilie, este despre economie, și nu e despre sărăcie. 

Sorin Grindeanu: „Lucrăm pe trei variante. Votul îl dăm pe 20 aprilie!”

„Da, a fost nevoie să amenințăm și să blocăm lucrările în Parlament ca să putem să găsim, să poată să găsească primul ministru finanțare de 1,1 miliarde, 0,04% din PIB.

 Și în toată această perioadă lucrurile au funcționat în acești parametri. De fiecare dată când venim cu câte o propunere trebuie să amenințăm. Și da, este despre economie și aș transmite în mod direct: Ilie, este despre economie și nu e despre sărăcie. Și în acest moment, în România, lucrurile merg într-o direcție proastă. 

Eu am prezentat azi cele 3 scenarii posibile: să rămânem în această forumă...cum suntem acum...așa cu prim-ministrul Ilie Bolojan și în configurație actuală, să trecem în opoziție a doua variantă... și a treia să existe o reconfigurare în interiorul acestei coaliții pro europene.

Nu există alte scenarii.

Lumea...ceea ce a exclus azi a fost, din punctul meu de vedere, unanim... să mai continuăm în această formă.”, a zis Sorin Grindeanu.

