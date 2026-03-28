Anunțul vine de la Sorin Grindeanu, după prima consultare cu liderii din teritoriu, cea de la Slatina. Șeful PSD l-a atacat dur pe Ilie Bolojan și i-a transmis: Ilie, este despre economie, și nu e despre sărăcie.

Sorin Grindeanu: „Lucrăm pe trei variante. Votul îl dăm pe 20 aprilie!”

„Da, a fost nevoie să amenințăm și să blocăm lucrările în Parlament ca să putem să găsim, să poată să găsească primul ministru finanțare de 1,1 miliarde, 0,04% din PIB.

Și în toată această perioadă lucrurile au funcționat în acești parametri. De fiecare dată când venim cu câte o propunere trebuie să amenințăm. Și da, este despre economie și aș transmite în mod direct: Ilie, este despre economie și nu e despre sărăcie. Și în acest moment, în România, lucrurile merg într-o direcție proastă.

Eu am prezentat azi cele 3 scenarii posibile: să rămânem în această forumă...cum suntem acum...așa cu prim-ministrul Ilie Bolojan și în configurație actuală, să trecem în opoziție a doua variantă... și a treia să existe o reconfigurare în interiorul acestei coaliții pro europene.

Nu există alte scenarii.

Lumea...ceea ce a exclus azi a fost, din punctul meu de vedere, unanim... să mai continuăm în această formă.”, a zis Sorin Grindeanu.

