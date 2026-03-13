Planul în trei pași făcut de partidul cel mai votat din coaliție. Când va pleca Bolojan acasă?
PSD a pregătit un plan în trei pași împotriva lui Bolojan. Mai întâi ar fi vorba despre o presiune prin bugetul pe anul 2026, ulterior PSD va organiza un referendum intern în cadrul partidului, iar în final se va pune presiune asupra președintelui Nicușor Dan.
Planul ar trebui să fie aplicat până la Paște, au transmis surse din coaliția de guvernare.
Scenariile plecării lui Ilie Bolojan. Primul pas
PSD intenționează să depună amendamente la buget pe teme sensibile: persoane cu handicap, mame, veterani, angajați cu venituri minime
Caută sprijin de la alte partide pentru vot, inclusiv din partea AUR.
Scopul este să arate că premierul nu mai controlează majoritatea parlamentară.
Scenariile plecării lui Ilie Bolojan. Pasul doi
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar organiza un referendum intern în partid.
Membrii sunt întrebați dacă îl mai susțin pe Bolojan.
Rezultatul ar fi folosit ca argument politic puternic împotriva lui Bolojan.
Scenariile plecării lui Ilie Bolojan. Pasul trei
PSD ar încerca să-l convingă pe președintele Nicușor Dan să accepte schimbarea premierului.
Ideea este menținerea aceleiași coaliții, dar cu alt prim-ministru în locul lui Bolojan.
Dacă Bolojan nu pleacă singur, PSD ar putea ajunge la moțiune de cenzură pentru a cădea guvernul.
Citește și:
- 17:39 - Negrescu cere răspuns de la vârful UE după căderea dronei rusești în Galați. Europarlamentarul a sesizat-o pe Kaja Kallas
- 16:56 - Dragoș Pîslaru, despre legea salarizării: „Materialul apărut pe surse nu este un document oficial"
- 15:48 - Nicușor Dan, reacție după drona rusească căzută la Galați: „Instituțiile au acționat corect și coordonat. Condamn ferm comportamentul iresponsabil al Rusiei"
- 15:47 - Rareș Bogdan, întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea -FOTO
