Orban și-a luat la cancelaria prim-ministrului o milionară din contracte cu statul

Potrivit deciziilor premierului, publicate luni în Monitorul Oficial, Petrică Lucian Rusu a fost numit în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, iar Maria Gabriela Horga a fost numită în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului.

Maria Gabriela Horga a devenit, la numai 23 de ani, consiliera lui Daniel Dăianu la Parlamentul European, apoi a lui Daniel Chiţoiu, în Parlamentul României, la Ministerul Economiei şi la ANAF.

Din 2012, Horga a primit posturi în consiliile de administraţie sau comisiile de privatizare ale companiilor cu acţionariat de stat GDF Suez Energy, Active Conexe SA, SAAF, Electrica SA, Electrica Muntenia Sud SA, Electrica Distribuţie Muntenia Sud SA, Nuclearelectrica, Hidroelectrica, Eximbank şi Romaero. Joburile la stat i-au adus câteva sute de mii de lei, la care se adaugă dividende de alte câteva sute de mii de la Fondul Proprietatea şi de la firmele proprii. În plus, încasează an de an venituri din chirii şi recuperează împrumuturi date cu dobândă societăţilor sale, dar şi naşului de cununie, nota presa.

În perioada 2010-2015, a primit 43 de contracte de la stat, majoritatea după ce a început să ocupe funcţii de conducere în companii publice.

Firma Mariei Horga, Euro Audit Service SRL din Târgovişte este specializată în instalaţii electrice şi a încasat în total de la stat 6.338.122,03 de euro, prin contrate semnate cu primăriile Buftea, Târgovişte, Târgu Jiu, Cugir, Conteşti, Şelaru şi Vişina, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Enel Distribuţie Muntenia, Compania Naţională de Investiţii, Electrica Distribuţie Transilvania Sud etc. O altă firmă de-a sa, Blitz Lightning Company SRL, acum în faliment, a contractat lucrări publice de încă 500.000 de euro, în perioada 2008-2010.

Vasile Horga, fost parlamentar PNL, şi fiica acestuia, Gabriela Maria Horga (31 de ani), se află în centrul unui raport recent al ANAF care indică faptul că firma controlată de ei a încasat ilegal 2,2 milioane de lei de la Primăria Târgu Jiu. CV-ul comun al celor doi arată că au încasat în ultimii ani milioane de euro din contracte cu statul sau funcţiile publice deţinute, scria Adevărul în 2017.

Un raport al inspectorilor ANAF făcut public recent arată că firma Euro Audit Service SRL Târgovişte a încasat ilegal peste 2,2 milioane de lei în urma unui contract încheiat cu Primăria Târgu Jiu, la care s-au mai adăugat penalităţi de 1,4 milioane de lei. Este vorba despre o firmă controlată de fostul deputat Vasile Horga (în mandatul 2012-2016) şi fost lider, în acelaşi timp, al filialei PNL Târgovişte. La conducerea societăţii se află şi fiica sa, Gabriela Maria Horga (31 ani), mediatizată în ultimii ani drept una dintre cele mai tinere milionare ale României, din contracte cu statul şi funcţii deţinute în numeroase instituţii publice. Iţele parteneriatului dintre cele două entităţi, anchetat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, pornesc din 2006. Atunci, Primăria Târgu Jiu a concesionat serviciul de iluminat public societăţii Romlux Lighting CO SA tot din Târgovişte, firmă condusă tot de Vasile Horga.

În raportul întocmit de ANAF se arată că lucrările au fost executate înainte de încheierea contractului, pe data de 2 decembrie 2010, în condiţiile în care iluminatul festiv a fost pornit pe 1 decembrie. Potrivit inspectorilor, adaosurile practicate de firma din Târgovişte în contractele cu Primăria Târgu Jiu sunt de ameţitoare, de aproximativ 400%. Astfel, o ghirlandă a fost cumpărată de Euro Audit Service SRL cu 66 de lei, iar suma cerută Primăriei Târgu Jiu a fost de 266 de lei; ţurţurii cu led au costat 94 de lei, iar primăria a fost facturată cu 394 de lei. Reprezentanţii ANAF susţin că preţul a fost supraevaluat de patru ori, situaţie interzisă de legislaţie, iar adaosurile practicate sunt ilegale. De asemenea, firma din Târgovişte avea la data respectivă doar opt electricieni, care au efectuat 5.111 ore de muncă pe care Primăria Târgu Jiu le-a decontat, ceea ce înseamnă că un electrician a lucrat 80 de ore într-o singură zi. Lista ilegalităţilor este mult mai lungă, notează Flux24.ro