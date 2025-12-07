Potrivit programului oficial anunţat de Administraţia Prezidenţială, Nicuşor Dan va avea, luni, de la ora 21, o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti din Franţa, la Ambasada României de la Paris.

În cadrul evenimentului, şeful statului va susţine o alocuţiune.

Marţi, de la ora 9.30, Nicuşor Dan va avea o întâlnire cu reprezentanţi ai companiilor economice franceze, organizată de Mişcarea Întreprinderilor din Franţa (Medef).

De la ora 12.30, şeful statului va avea o întrevedere cu primarul Parisului, Anne Hidalgo, iar de la 13.30 va participa la inaugurarea aleii ”Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau din Paris.

Ulterior, la ora 14.00, Nicuşor Dan va avea o întrevedere cu preşedintele Franceze, Emmanuel Macron, la Palatul Élysée.

Tot marţi, de la ora 17.50, şeful statului va face o vizită la fabrica Thales.