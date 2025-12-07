Nicuşor Dan, vizită oficială în Franţa: întâlniri cu Emmanuel Macron şi Anne Hidalgo

Preşedintele Nicuşor Dan va efectua luni şi marţi o vizită oficială în Franţa, unde are programate întâlniri cu preşedintele Emmanuel Macron şi cu primarul Parisului, Anne Hidalgo. În agenda sa sunt incluse şi discuţii cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti şi ai companiilor franceze.

Potrivit programului oficial anunţat de Administraţia Prezidenţială, Nicuşor Dan va avea, luni, de la ora 21, o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti din Franţa, la Ambasada României de la Paris.
 

Marţi, de la ora 9.30, Nicuşor Dan va avea o întâlnire cu reprezentanţi ai companiilor economice franceze, organizată de Mişcarea Întreprinderilor din Franţa (Medef).

De la ora 12.30, şeful statului va avea o întrevedere cu primarul Parisului, Anne Hidalgo, iar de la 13.30 va participa la inaugurarea aleii ”Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau din Paris.

Ulterior, la ora 14.00, Nicuşor Dan va avea o întrevedere cu preşedintele Franceze, Emmanuel Macron, la Palatul Élysée.

Tot marţi, de la ora 17.50, şeful statului va face o vizită la fabrica Thales.

 