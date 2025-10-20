Inițiatorii demersului arată că această moțiune este un semnal de alarmă pentru întreaga coaliție de guvernare, "un apel la responsabilitate și la redarea respectului datorat celor care, prin truda lor, țin România vie și hrănită".

"Agricultura este coloana vertebrală a oricărei națiuni, sursa hranei, a stabilității economice și a identității noastre rurale. Fără agricultori, fără cei care trudesc zi de zi pe câmp, România nu poate exista. În loc să fie sprijiniți, respectați și protejați, fermierii români au fost mințiți, amăgiți și abandonați. Lipsa de viziune, promisiunile încălcate și măsurile haotice ale ministrului Florin Barbu nu doar că au pus agricultura românească în genunchi, ci au devenit o batjocură la adresa celor care cultivă pământul și asigură hrana poporului român. Această moțiune nu este doar un act politic, ci este un strigăt de revoltă din partea celor care activează în domeniul agricol și care nu mai vor ca munca lor să fie tratată cu dispreț și indiferență. Am fi putut avea această discuție în cadrul Orei Guvernului, însă domnul ministru a ales să ignore Parlamentul, să îi sfideze pe românii care așteptau să audă explicațiile sale cu privire la dezastrul către care se îndreaptă agricultura românească", se arată în textul moțiunii.

Potrivit inițiatorilor, "ministrul Agriculturii a manifestat public și într-o manieră repetitivă un dispreț flagrant față de fermierii care au ales să protesteze, refuzând să adopte un ton respectuos sau măcar să asculte revendicările lor legitime".

"Din cele 14 cereri formulate de fermierii români la protestul din 2024, opt au fost călcate în picioare, nerealizate complet. Zero rezultate, zero voință, zero respect. Doar vorbe și amânări. Trei dintre ele au fost atinse superficial, bifate în grabă, pentru a se mima interesul. Aceasta nu mai este neglijență, ci incompetență asumată. Compensarea minimă de 60 de euro pe tonă pentru pierderile provocate de importurile ieftine din Ucraina? Nici urmă, zero. Sprijinul de 3 euro pe tonă pe lună pentru cerealele depozitate între septembrie 2023 și februarie 2024? Fals, nu s-a făcut nimic în timp util, zero. (...)Competiția corectă pe piața europeană, invocată de dumneavoastră în toate ieșirile publice? O minciună sfruntată, zero. Produsele neconforme continuă să intre în țară, în timp ce fermierii români sunt sufocați. (...) Controalele vamale pentru oprirea falsificării originii produselor din Ucraina? Inexistente. (...) Cum puteți dormi liniștit știind că fermierii și-au pierdut totul, în timp ce Ministerul Agriculturii se scaldă în justifcări?", susțin inițiatorii.

Parlamentarii AUR mai spun că programul Tomata a devenit un simbol al eșecului, un program distrus de birocrație și lipsă de interes.

"Ați dezarmat agricultura exact în momentul în care avea cea mai mare nevoie de apărare, pentru că vine iarna imediat. (...) Această moțiune este un semnal de alarmă pentru întreaga coaliție de guvernare, un apel la responsabilitate și la redarea respectului datorat celor care, prin truda lor, țin România vie și hrănită", se mai precizează în textul moțiunii simple.

Miercuri, moțiunea urmează să fie supusă votului plenului.