Mircea Geoană, discurs la Summitul NATO. Cum a impresionat audiența

"Provin din România și am fost suficient de norocos să fiu primul secretar general adjunct al NATO reprezentând un aliat nou. O regiune, țara mea și milioane și milioane de europeni care am fost separați de familia noastră naturală de comunism. Cine și-ar fi imaginat că după 30 de ani regiunea noastră ar fi fost parte completă a lumii occidentale, membri ai NATO și ai Uniunii Europene. Uneori cred că trăiesc un vis. Ca un tânăr român care încerca să aplice în fiecare an pentru o viză pentru a ieși din țară ca să vadă Occidentul. Știți ce am primit în fiecare vară? O carte poștală, într-o culoare imperceptibilă și cred că avea și un miros urât", a spus Mircea Geoană.

"An după an, după an, nu le-a fost permis tinerilor români, bulgari, cehi, slovaci, polonezi sau baltici să facă lucruri care pentru prietenii și, acum, aliații noștri era un lucru normal. Nu era clar stabilit că NATO se va extinde. Nu, nu, nu. Era o mare ezitare. Ca român, trebuie să le mulțumesc unor lideri incredibili și importanți precum Vaclav Havel sau Lech Walesa, pentru că ei au adus și argumentul moral, nu doar pe cel strategic, pentru care trebuie să unificăm Europa (...).

NATO s-a extins acum 20 de ani, apoi acum 15 ani. Plângeam împreună în vechiul sediu al NATO, în calitate de miniștri de Externe ai României și ai Bulgariei. Mi-am pus chiar semnătura pe tratatul constituțional european care a eșuat. Spun doar că ceea ce oferim Alianței noastre și instituției noastre occidentale este un sentiment de maximă urgență să continuăm să rămânem relevanți. Să rămânem ancorați valorilor noastre, nu descurajați de lumea care se schimbă atât de rapid", a spus Mircea Geoană.