În urma discuției, cei doi miniștri au convenit lansarea unui proces de consultări cuprinzătoare privind aceste probleme, care să includă discuții la nivel de experți și o întâlnire, în perioada următoare, a celor doi miniștri ai afacerilor externe. De asemenea, cei doi miniștri au stabilit să rămână în contact constant, direct, pentru coordonarea procesului.

I spoke to @BogdanAurescu on Romania’s further support for Ukraine in countering Russian aggression, new EU sanctions, and Ukraine’s path toward EU membership. We also agreed to intensify consultations on protecting minority rights. I invited my counterpart to visit Ukraine.