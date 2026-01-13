Budăi întreabă dacă premierul a aprobat mandatul transmis de ministrul de Externe, Oana Țoiu, și de ce nu există o poziție oficială a șefului Guvernului în această privință. El invocă articolul 10 din Hotărârea de Guvern 34/2017, care prevede că mandatele generale pentru reprezentarea României la nivelul UE trebuie avizate de Ministerul Afacerilor Externe și aprobate de prim‑ministru.

Marius Budăi, despre acordul MERCOSUR: „Condiții suspecte”

„Referitor la condițiile suspecte în care România a semnat Acordul Mercosul, împotriva intereselor fermierilor români, am formulat o întrebare simplă la care nu am primit răspuns: Domnul prim-ministru a aprobat mandatul pe care ministra de Externe, doamna Oana Țoiu, l-a transmis reprezentatei României din COREPER? De ce tace domnul prim-ministru în această chestiune? Răspunsul îl avem la art. 10 din HG 34/2017 care reglementează modul în care se elaborează mandatele de reprezentare ale României în relația cu Uniunea Europeană:

`Mandatul general este avizat de Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul afacerilor externe şi ministrul delegat pentru afaceri europene, aprobat de prim-ministru şi promovat la toate nivelurile de negociere din cadrul Consiliului Uniunii Europene`, a postat Budăi pe Facebook.

Fostul ministru social-democrat susține că situația ridică doar două scenarii: fie premierul a știut și a aprobat mandatul, caz în care ar trebui să explice de ce nu au fost consultați fermierii români, fie nu a știut, ceea ce ar putea indica un mandat ilegal. În acest ultim caz, Budăi susține că premierul ar trebui să anunțe ce măsuri va lua față de miniștrii implicați, dacă se confirmă încălcarea procedurilor.