Marcel Ciolacu critică dur Guvernul Bolojan pentru românii lăsați de izbeliște în Orient: „Se pierde în explicații!”

Fostul premier al României, Marcel Ciolacu, a criticat modul în care actualul Guvern gestionează situația românilor aflați în zone tensionate din Orientul Mijlociu. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, acesta a acuzat lipsa unei coordonări clare și existența unor comunicări contradictorii din partea autorităților.

Ciolacu a afirmat că mai mulți români aflați în regiune au rămas blocați în aeroporturi sau au fost nevoiți să își găsească singuri soluții pentru a reveni în țară.

Ciolacu, critici dure la adresa Guvernului și a Ministerului de Externe

„În situații de criză se vede imediat cine știe să conducă și cine se pierde în explicații. Români aflați în zone tensionate din Orientul Mijlociu au rămas blocați în aeroporturi sau au fost nevoiți să își găsească singuri soluții pentru a ajunge acasă. Comunicatele contradictorii și lipsa unei coordonări clare arată modul în care Guvernul Bolojan și conducerea MAE gestionează o situație care cere decizie rapidă și responsabilitate”, a transmis fostul premier.

Ciolacu amintește de evacuările realizate în timpul mandatului său

Liderul PSD a dat exemple din perioada în care era prim-ministru, menționând evacuarea unor cetățeni români din zona conflictului din Gaza, în noiembrie 2023.

„În calitate de prim-ministru, am mers în regiune împreună cu ministra de externe Luminița Odobescu, am discutat direct cu autoritățile implicate și am coordonat evacuarea. 93 de cetățeni români și membri ai familiilor lor au ajuns în România cu o cursă specială TAROM, alături de cetățeni ai Republicii Moldova.”

De asemenea, Ciolacu a amintit și intervenția autorităților române în aprilie 2024, după inundațiile masive din Dubai, când un grup de copii români și însoțitorii lor au fost aduși în țară cu aeronava oficială.

„Aceste lucruri nu se fac din birou”

Fostul premier a subliniat că astfel de situații necesită implicare directă și decizii rapide din partea autorităților.

„Aceste lucruri nu se fac din birou și nu se rezolvă prin comunicate. Se fac prin prezență, prin decizie și prin asumarea responsabilității. Românii aflați în pericol sau blocați departe de casă au nevoie de un stat care acționează imediat”, a transmis Marcel Ciolacu.