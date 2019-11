Klaus Iohannis, la dezbatere: "M-am opus PSD, dar am mai avut și alte câteva realizări"

"PSD a venit cu o abordare care a aruncat Romania in haos pentru a salva cativa penali. PSD a dorit sa acapareze si sa distruga nu doar statul de drept, nu doar lupa anticoruptie, ci si marile sisteme si a facut-o perfid. PSD si-a insurubat neamurile, gastile de partid, iar eu m-am opus. M-am opus incercarilor PSD-iste de a acapara statul roman, folosind instrumentele oferite de Constitutie. De multe ori, am avut succes.

Dar mandatul meu nu s-a rezumat la atat. Am avut cateva realizari care vor influenta semnificativ parcursul Romaniei, as mentiona acea intelegere cu toate partidele pentru a aloca 2 la suta din PIB pentru apararea Romaniei. Apoi, am avut acel summit european de la Sibiu la care au participat toti liderii europeni, in care am creionat parcursul UE pentru urmatorul mandat de 5 ani. Am avut un mandat care a inceput ca un mandat de constructie. Asa l-am gandit, dar pe parcurs am ajuns sa am un mandat care de fapt trebuia sa mentina Romania in marile coordonate dorite de romani, opunandu-ma PSD-ului.

Am reusit in acest fel sa ma opun PSD suficient de mult pentru a mentine Romania pe traiectoria europeana. Am salvat imaginea Romaniei prin politica externa. 30 de ani, PSD a inhibat dezvoltarea Romaniei, iar acum lucrurile trebuie sa se schimbe fundamental. PSD trebuie inlaturat din decizia statului, dar nu oricum, ci in mod democratic, prin vot", a explicat Klaus Iohannis.