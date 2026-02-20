Ion Cristoiu: Vizita lui Nicușor Dan în SUA a fost un dezastru

Analistul Realitatea PLUS, Ion Cristoiu, spune că plecarea lui Nicușor Dan la Washington a fost un dezastru în totalitate și că a vrut doar să arate românilor ca este un președinte legitim și că România este importantă pentru Donald Trump, însă a reușit fix opusul.

„A fost un dezastru. Tot ceea ce s-a vrut de către Nicușor Dan să se transmită în România, și anume că el este recunoscut ca președinte legitim, că România joacă un rol aparte în mintea lui Donald Trump, totul... asta nu s-a-ndeplinit nimic.

Dimpotrivă, tot ce s-a transmis de-acolo, ce-am primit... Asta în pofida campaniei prezidențiale duse de cele două trusturi ale celor doi moguli cu probleme cu justiția, au fost semne dimpotrivă: Nicușor Dan vrând să dea mâna cu Donald Trump și înlăturat de cineva de la Secret Service, o întâlnire bizară cu Rubio pe culoar”, a declarat Cristoiu.

