"Cum se face ca nimeni nu vorbește despre acuzațiile apărute de ani buni în presa locala din Timișoara cu dovezi, înregistrări audio, marturii in instanta ale celor anchetați de Florența? Nimic despre faptul că provine din “gașca” lui Kovesi? Mutat de la Sibiu, la Alba Iulia pe unde activează si finul doamnei Kovesi? Nimic despre faptul ca s-a aflat pe lista procurorilor remarcați de Kovesi pentru merite deosebite încă din 2011 de Ziua Justiției? Nimic despre faptul ca a fost chemat martor in sprijinul celor care i-au fabricat dosarul lui Traian Berbeceanu? Nimic despre faptul că în timpul mandatului său de șef la DIICOT Timiș anumiți acuzați erau dezbrăcați în pielea goala? Nimic despre faptul că soția sa este judecător pentru drepturi si libertăți la Tribunalul Timis? Nimic despre faptul ca i-a acuzat pe unii polițiști de la Vama Moravita de șpăgi de 3-4 euro, in timp ce aceștia cu un an in urma denunțaseră la DNA încercarea de a fi mituiți cu 20.000 euro la fiecare transport ilegal de țigări? Nimic despre faptul ca in timpul mandatului sau s-au făcut presiuni pe inculpați să facă denunțuri mincinoase la adresa judecătoarei Adriana Stoicescu? Nimic despre faptul ca amenința inculpații că dacă nu semnează acordurile de necunoaștere dictate de el vor lua cu executare? Avem probe!" a afirmat jurnalista Anca Alexandrescu, în debutul emisiunii.

Jurnalista a difuzat o serie de înregistrări care surprind modul în care procurorul Florenșa discuta cu cei pe care dorea să-i influențeze,

STENOGRAMĂ

vocat inculpat: - Încă o dată, nu pot nici eu lua decizia asta, nici... numa tu.

Florența Alex: - Deci pe instanță dacă te duci, eu îți garantez că iei cu executare. Facem pariu de pe acuma, pe chestia asta.



Florența Alex: Trebuie să înțelegi o altă chestie acum. Acuma vorbim bărbătește și e interesul tău că acum nu pe tine vreau să te nenorocesc în dosarul ăsta, înțelegi? 00,06



Florența Alex: - Și mâine, dar mâine e ultima zi... (neinteligibil) trebuie să plece.

Avocat: Ultima zi...

Chilba Radu: - Citesc ăsta și...

Avocat: - Nu poate să ți-l dea.

Chilba Radu: - Nu, nu, nu, să-l citesc și...

Avocat: - Îl citești și...

Chilba Radu: - Vă rog din suflet cât se poate.

Florența Alex: - Nici n-ai ce să citești până într-atâta! Uite aicea, omul lui Dumnezeu. Asta e povestea pe care o știm încă de la arestări, este o sinteză a ce s-a reținut la arestare, înțelegi? Situația de fapt care s-a reținut acolo, a poveștii ce vi le-am reținut eu atunci.

Chilba Radu: - Da.

Avocat: - Doar de la...

Florența Alex: - Asta este, restul sunt povești, da? Și cum se întâmpla, ce se întâmpla, cum era cu fructe, cu combine, cu... poveștile care le știm, da?

Chilba Radu: - Da.

Florența Alex: - Bun. Aici e în drept, înseamnă fapta efectivă, da?

Chilba Radu: - Da.

Florența Alex: - În ce a constat grupul, ce a... "