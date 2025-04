"Tata, fa liniste... Ce nu iti place, e tata bolnav? lasa ca tata nu are nimic, e ca tine. Sunt bine, dragi prieteni, nu asculati minciunile din presa. Mergem pana la capat in campania asta. Dumnezeu de sus e mare si va reusi sa restabileasca dreptatea in tara asta si noi să ne facem treaba.

Sunt foarte multe clipuri cenzurate, foarte multe postări în perioada asta. Nu pot ei cenzura cat puteti voi posta. Avem datoria sa te revenim la libertate, la democratie si sa cerem pace. Va imbratisez pe toti si sa fiti sanatosi!", spune Simion intr-un videoclip postat pe TikTok.