George Simion: Lumea se așează, iar America dă tonul. Viitorul aparține, cu siguranță, patrioților

Sursă: Realitatea PLUS

Lumea se reașază, iar tonul îl dă America - este mesajul lui George Simion. În cadrul ultimei conferințe de la Parlamentul României, liderul suveraniștilor a vorbit despre crizele actuale din întreaga lume, dar și despre soluțiile pe care le pot lua liderii de la București.

În timpul conferinței „Crizele actuale și rezolvările lor” de la Parlamentul României, George Simion a vorbit alături de fostul ministru al Educației Andrei Marga despre influența puternică pe care Statele Unite o au asupra întregii lumi.

George Simion (Președinte AUR): „Lumea se reașază și America dă tonul. Nu ne mai putem împărți simplu între dreapta și stânga. Eu cred că, începând cu primul mandat al președintelui Donald Trump, ideologiile politice în lumea liberă se împart între globaliști și suveraniști-patrioți. Și viitorul aparține, cu siguranță, patrioților.”

Mihai Neamțu: „Asistăm în ultima vreme, doamnelor și domnilor, la un asalt împotriva ideii de America. Există un dispreț, există un anti-americanism fățiș, nu numai al guvernanților, ci și al mediului cultural. Asistăm, din păcate, la un reductivism demn de o cauză mai bună. E o cultură a rezumatului care se impune și care, din păcate, anulează accesul la nuanțe.”

Andrei Marga (Prof. univ. dr., fost ministru): „Lumea a dezvoltat teoria că suntem într-o societate mondială. Și, într-adevăr, și eu cred aceasta.Eu am adăugat, sigur, pe cât m-au ținut puterile, două idei: societatea mondială stă pe mișcarea a patru sisteme care se imbrică continuu – economic, politic, militar și cultural.

Din interacțiunea acestor patru sisteme rezultă sensul istoriei în care noi ne mișcăm. Și, sigur, am mai adăugat o teorie, poate că riscantă, dar eu țin la ea: teoria după care lumea a intrat sub conducerea unei geometrii variabile asupra puterilor.”

În timpul conferinței, o parte din membrii AUR au discutat și despre noua propunerea care a stârnit revoltă în rândul actorilor și care ar impune ca artiștii să își raporteze zilnic activitatea, pe care au numit-o „mai mult decât o gafă administrativă”.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR)

Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026