"AUR, in intregimea sa, este, a fost si va fi alaturi de Calin Georgescu.

Impreuna cu domnul Calin Georgescu si miscarea inceputa de domnia sa, Miscarea Romania pe Primul Loc trebuie sa reprioritizam lucrurile in favoarea poporului roman. Presedintele Donald Trump, omul care este seful lumii libere, a luat niste masuri curajoase, promise in campanie. Face exact ceea ce a promis in campanie.

Franta a inceput in primul si in primul rand acest razboi al taxelor introducand taxe mari pentru toate produsele vandute online si venite din SUA. Eu cred ca directia noii administratii Trump trebuie sa se bazeze pe o decizie comuna a Uniunii Eurpene si trebnuie sa negozieze direct cu administratia Rrump cand vom avea un presedinte si un premier care au sustinerte populara.

Daca vom avea alegeri libere, neviciate, vocea popurului se va auzi si vom reusi sa facem dreptate", a declarat George Simion.