"Suntem în permanență legătură cu domnul Georgescu și sigur că omul acesta, față de ceea ce am avut până acum la conducerea țării, este un adevărat lider care a știut să mulțumească, și care reprezintă trezirea în conștiință care s-a întâmplat în ultimele luni cu poporul român.

Categoric vă spun că au început aceste atacuri împotriva noastră. Eu am avut un clip dat jos de pe rețeaua de TikTok pentru că am spus pe 6 decembrie, data loviturii de stat, clar - cu subiect și predicat - că Nicușor Dan este candidatul pregătit ca urmaș de către Klaus Iohannis. Mi-a fost clipul dat jos pentru dezinformare și la nicio o săptămână Nicușor Dan și-a anunțat candidatura și vedem astăzi cum diferiți primari din partidele aflate la guvernare îl susțin mai pe față, vizibil, sau prin spate, prin intermediul Statului Paralel, pe Nicușor Dan", a declarat, joi, George Simion, în exclusivitate la Realitatea PLUS.