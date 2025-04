Mai mult, George Simion a dezvăluit că urmează să plece în America pentru a discuta cu republicanii lui Donald Trump.

Simion: „Trump știe ce se întâmplă pe scena politică de la noi!”

„Pot asigura că administrația Trump știe foarte bine ce s-a întâmplat în România. De la mine și de la alții membri ai echipei Mișcării Suveraniste și ceea ce știu eu despre această delegație este că vizitează trei țări, nu doar România. Au fost în Republica Moldova, în Grecia, și, nu știu dacă nu, în Macedonia de Nord.

Este o delegație bipartizană, republicani și democrați și nu sunt trimiși aici și de către administrația Trumpului.

Din nefericire, mai tragic este că este maximul pe care administrația președintelui interimar Bolojan a reușit să îl facă la nivel de contacte cu Statele Unite. Acel infam ambasador Muraru a încercat să fie primit la Casa Albă, a fost respins cu hotărâre și nivelul este foarte jos. Bine,

Bolojan deși se vede și deja are aere de președinte, își iese din mandat pe data de 12 mai.

Este posibil să am o deplasare în Statele Unite în următoarele zile, următoarele săptămâni. Aștept din partea omologilor noștri, pentru că noi suntem aliatul firesc al Partidului Republican. Am fost de multe ori la CPEC, la cea mai mare conferință conservatoare din Statele Unite, am fost la inaugurarea președintelui Trump și aștept de la colegii mei din Statele Unite și conducătorii European Conservatives and Reformist, Partidul din care Aur face parte, Partidul doamnei Melonii, să concretizăm, sau nu, detaliile acestei vizite.”, a spus liderul AUR, George Simion.