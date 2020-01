Gabriela Firea, atac la Violeta Alexandru: "Doamna Alexandru Bau, de la Muncă..."

2020-01-20 22:35:13 Paine si circ in Romanica

A inceput catzeleala, Firea consuma energia degeaba pe femeia asta despre care nu stia nimeni nimic pana acum o luna si inca majoritatea nu a auzit de ea.PNL nu are un candidat de calibru decat Iohanis, Rares Bogdan isi face avant singur degeaba, antipatia la adresa lui este in crestere din cauza arogantei prostesti ca a lui Ponta la prezidentiale. Paleologu este asociat cu Basescu care nu vrea sa dispara din politica sa lase PMP sa se dezvolte din ratiuni de egoism stupid caracteristic zodiei in care s-a nascut, ramane batalia intre Nicusor Dan si Firea iar baiatul ala Voiculescu venit din lumea medicamentelor cu sediul la Viena va avea o campanie puternica sustinuta financiar serios din partea epoletilor din familia de la Viena dar nu are carisma si va fi greu sa povesteasca ce a fost cu unchi-su de l-a facut ministru in cabinetul Ciolos, medicamente etc. In conditiile in care Diaspora voteaza in vis acum, ramane doar Fuckbook-ul instrumentul principal de lupta impotriva lui Firea care sta surprinzator foarte bine in sondaje. Am impresia ca in Romania daca esti intr-o functie publica, cu cat nu faci nimic cu atat esti vazut mai bine in societate, esti mult mai votat decat ceilalti, vezi cazurile Iohanis si Firea care nefacand mai nimic sunt primii in topurile alegatorilor. Ciudata mai este mintea romanilor, aleg toti trantorii imediat. Cat despre Turcan sa fim seriosi, Dumnezeu cu mila Lui. Este dovada vie ca fiecare are locul lui sub Soare.