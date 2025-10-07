Curtea de Apel Constanța a respins, luni, apelurile făcute de fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu și DNA Constanța, în dosarul privind lucrările ilegale la Herghelia Mangalia și pe Lacul Corbu.

Minuta instanței: „În baza art. 421 alin. 1 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, respinge apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie Serviciul Teritorial Constanța şi apelantul – inculpat Constantinescu Nicuşor-Daniel împotriva sentinței penale 212/03.04.2025 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul penal nr. 211/118/2021, îndreptată prin încheierile din 24.06.2025 şi 28.04.2025, ca nefondate. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă pe apelantul inculpat Constantinescu Nicuşor Daniel la plata sumei de 600 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în apel. În baza art. 272 Cod procedură penală suma reprezentând onorariu parţial apărător desemnat din oficiu – avocat Creţu Claudia (261 lei) se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa. Definitivă. Pronunțată, după redactare, prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală, astăzi, 06 octombrie 2025”.

În primă instanță, Nicușor Constantinescu a fost obligat să plătească un prejudiciu în valoare de 5,5 milioane de lei în dosarul privind lucrările ilegale la Herghelia Mangalia și pe Lacul Corbu, scrie info-sud-est.ro. Tot atunci, Tribunalul Constanța a decis să înceteze procesul penal pornit împotriva fostului președinte al CJC, pentru abuz în serviciu, în urma intervenției prescripției.

Reamintim că fostul președinte al CJC a fost trimis în judecată în 2021, fiind acuzat de procurori că ar fi efectuat lucrări ilegale la Herghelia Mangalia și pe malul Lacului Corbu, două obiective care nu aparțin Consiliului Județean Constanța.

Lucrările au fost efectuate de către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri, instituție aflată în subordinea CJC și care era condusă de Adrian Gâmbuțeanu, un apropiat al lui Nicușor Constantinescu. RAJDP ar fi facturat o cantitate de lucrări de 4 ori mai mare decât cea efectiv prestată.

Totodată, o parte din lucrări ar fi fost cedată de RAJDP către o societate condusă de fiul unuia dintre angajații instituției, care superviza lucrările.

Procurorii DNA Constanța au calculat un prejudiciu de peste 1 milion de euro, iar CJC a transmis magistraților că se va constitui parte civilă în dosar.

Nicușor Constantinescu a preluat conducerea administrației locale la începutul anilor 2000, alături de Radu Mazăre. Constantinescu a fost președintele Consiliului Județean Constanța timp de 15 ani, iar Mazăre, primar.