"Daţi-mi voie să analizez întâi situaţia. Încă analizez situaţia politică în care ne aflăm", a spus Florin Cîțu.

Premierul a menţionat că mizează pe o guvernare de dreapta în România.

Chestionat dacă, după discuția cu președintele Klaus Iohannis, va fi posibil ca miniștii USR-PLUS să-și retragă demisiile, Cîțu a replicat: "Bineînțeles că este posibil".

Co-preşedintele USR PLUS Dan Barna a anunţat marți, 7 septembrie, că el şi miniştrii USR PLUS şi-au depus demisiile marţi dimineaţă, 7 septembrie, la cabinetul premierului Florin Cîțu.

"În această dimineaţă am făcut ceea ce am anunţat. Am înregistrat şi depus demisiile, împreună cu miniştrii USR PLUS, la cabinetul premierului. Mergem mai departe", a afirmat, într-o postare pe Facebook, Dan Barna.

Timp de maximum 45 de zile, ministerele pot fi conduse de miniștri interimari. Premierul Florin Cîțu trebuie să trimită la Palatul Cotroceni demisiile și propunerile pentru miniștri interimari.