Firea analizează candidatura la șefia PSD: Să nu ne sfâșiem între noi!

Înainte de CEx-ul PSD, Gabriela Firea a aruncat "bomba": dacă seara se va încheia cu demisii, social-democrații ar trebui să organizeze cât mai repede un congres.

"Am înțeles că sunt propuneri ca să fie cerute demisii. Să respectăm statutul, să organizăm cât mai repede un Congres. Pentru o conducere interimară nu voi candida, pentru una la Congres, mă gândesc, o să discut cu colegii mei din regiunea București - Ilfov. Depinde ce va face doamna Dăncilă. Am vorbit și cu ea, și cu Ciolacu, și cu Stănescu. Am avut ședință la București și am decis că trebuie să nu fărâmițăm partidul", a declarat Gabriela Firea.