"Suntem la 54 Damianca, la Caragele, unul dintre cele mai mari zacaminte de gaz pe uscat ale Romaniei. Anul trecut Romania a devenit producatorul nr 1 de gaz din UE si asta datorita Romgaz.

E important pentru toti romanii sa stie ca fiecare normal metru cub de gaz in plus inseamna sansa noastra la a avea facturi mai mici, o energie mai sigura si sa nu mai depindem niciodata de altii; sa depinda altii de noi", afirma Burduja.



Tupeul lui Burduja atinge cote alarmante. Ministrul l-a făcut mincinos pe un român care s-a plâns în comentarii că degeaba avem producție dacă prețul gazelor continuă să crească.



Un alt român i-a scris și el ministrului despre facturile care s-au dublat iarna trecută. Revoltați că ministrul îi face mincinoși, zeci de români i-au transmis să nu se mai laude cu producția și să dovedească faptul că prețurile nu au crescut.



Românii au scris mai multe mesaje dure: "Și noi plătim prețuri de parcă nu am avea", "Păi de ce plătim așa mult?", "Ce faceți cu prețul gazului? Vorbiți despre prețul gazului pentru Austria și Ungaria. De ce gazul românesc este scump pentru România și mult mai ieftin pentru Austria și Ungaria?" , sunt câteva dintre întrebările ignorate de ministrul Burduja.