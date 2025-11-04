În timp ce mai mulți politicieni din celelalte formațiuni cer suspendarea președintelui, Drulă îi sfidează și reduce prevederile constituționale la nivel de mit.

Drulă reduce Constituția la nivel de mit

„- Arată a sprijin pe față din partea lui Nicușor Dan pentru dumneavoastră.

- Da!

- Și nu vă deranjează acest lucru în raport cu această Constituție pe care încă o avem în vigoare?

- Nu! Nicidecum! Cum să vă spun...”, se arată în dialogul dintre Cătălin Drulă și jurnaliști.

„- E admisibil sau nu că a venit Nicușor Dan la lansarea dumneavoastră?

- Da, absolut. E un cetățean în țara asta, e un om care a fost primar general al capitalei. Președintele României este un om politic conform Constituției. Nu este monarh, nu este dincolo de politică. Asta e Constituția pe care o avem în republica noastră.

- Suspendarea președintelui din cauza participării la evenimentul dumneavoastră de partid?

- Nu știu, ce să zic? Le-aș recomanda niște ceai de ăsta calmant. E totuși prea mult. Cine a zis asta? AUR sau PSD? Un ceai calmant acolo și unul liniștitor dincolo. Este un mit mai mult că președintele ar trebui să stea într-un fel de vid.”, a transmis Drulă în cadrul unei emisiuni televizate.