Drulă nu recunoaște că e greșit să fie susținut pe față de Nicușor. Nu îl deranjează că președintele încalcă Constituția

Cătălin Drulă nu are absolut nicio problemă cu faptul că este susținut pe față de Nicușor Dan, demers care reprezintă o încălcare gravă a Constituției de către șeful statului.

În timp ce mai mulți politicieni din celelalte formațiuni cer suspendarea președintelui, Drulă îi sfidează și reduce prevederile constituționale la nivel de mit.

Drulă reduce Constituția la nivel de mit

„- Arată a sprijin pe față din partea lui Nicușor Dan pentru dumneavoastră.

- Da!

- Și nu vă deranjează acest lucru în raport cu această Constituție pe care încă o avem în vigoare?

- Nu! Nicidecum! Cum să vă spun...”, se arată în dialogul dintre Cătălin Drulă și jurnaliști.

„- E admisibil sau nu că a venit Nicușor Dan la lansarea dumneavoastră?

- Da, absolut. E un cetățean în țara asta, e un om care a fost primar general al capitalei. Președintele României este un om politic conform Constituției. Nu este monarh, nu este dincolo de politică. Asta e Constituția pe care o avem în republica noastră.

- Suspendarea președintelui din cauza participării la evenimentul dumneavoastră de partid?

- Nu știu, ce să zic? Le-aș recomanda niște ceai de ăsta calmant. E totuși prea mult. Cine a zis asta? AUR sau PSD? Un ceai calmant acolo și unul liniștitor dincolo. Este un mit mai mult că președintele ar trebui să stea într-un fel de vid.”, a transmis Drulă în cadrul unei emisiuni televizate.