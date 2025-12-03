"Am aflat cu profundă durere de dispariția fulgerătoare a colegului nostru, 𝗖𝗼𝗿𝗻𝗲𝗹𝗶𝘂 𝗕𝗿𝗮𝗶𝗮, viceprimarul orașului Uricani.
Plecarea sa atât de timpurie lasă în urmă o tristețe adâncă în inimile tuturor celor care l-au cunoscut și au lucrat alături de el.
Corneliu Braia a fost un om devotat comunității, un coleg respectat și un adevărat sprijin pentru mulți dintre noi. Îi vom păstra vie amintirea și vom rămâne recunoscători pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni. În aceste clipe grele, transmit sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor apropiați. Dumnezeu să-l odihnească în pace!", este anunțul făcut pe Facebook de Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean (CJ) Hunedoara.