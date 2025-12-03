Se cere demisia rezistei Mediului chiar de la vârful puterii. Sorin Grindeanu susține că senatorul Daniel Zamfir a avut argumente puternice pentru a-i cere demisia Dianei Buzoianu. Întrebat dacă și el îi va cere useristei să plece din funcție, liderul PSD a dat de înțeles că Ilie Bolojan ar trebui să acționeze „să ia el măsuri, nu să dau eu ordine, dar demisii tot trebuie să vină”.