Mihai Belu: Când ai decis să îți dedici viața unei activități civice? Și cum a fost luată decizia asta?

George Simion: Întotdeauna am fost un rebel, să zic așa, și din liceu mergeam la meciuri de fotbal, de unde legenda urbană că am fost șef de galerie. Nu am fost niciodată șef de galerie. Am fost la un protest legat de uciderea lui Teo Peter. Făptașul nu a fost tras la răspundere.

La fel, îmi zisese un prieten, un cunoscut despre ce s-a întâmplat la Roșia Montană.

Au fost oameni de dreapta, de stânga, de extremă stângă, de extremă dreaptă acolo, la Roșia Montană, pentru un ideal și sunt mândru că mi-am adus și eu contribuția și imediat vor sări unii să spună că Simion este soroșist pentru că a participat la protestele pentru Roșia Montană. Eu am participat și activ chiar la toate protestele de atunci din timpul liceului, studenției și mai departe. Am primit oferte să fiu deputat în 2016 cam de la toate partidele. Nu m-a interesat.

Le-am spus membrilor de partid că suntem aici pentru țară, nu pentru ei. Că nu ne dedăm la sinecuri. Că au înțeles sau nu, eu nu vreau să fie surprinși.

Nu mă interesează să parazitez, să fiu un trântor, o muscă pe spatele boului care trage. Și nici cealaltă retorică folosită de Băsescu nu mi se pare corectă. Omul gras, de la stat, care stă în spatele omului slab. Nu. La stat sunt angajați profesori, cadre medicale, cadre militare. Exista multe probleme si acolo. Justiția nu este funcțională. Instanțele de multe ori nu fac dreptate oamenilor. Sunt mulți care se rătăcesc pe culoarele justiției. Ăsta e primul obiectiv.

Noi nu trebuie să lăsăm lucrurile să degenereze cum au degenerat. Din ce în ce mai nefuncțională este România, pentru că i-am lăsat pe Ciolacu și alții ca el să facă aroganțe de la jet-uri private la jet-uri publice.

Aș putea spune că nu are diplomă de BAC. El a spus că nu o are, dar are o dovadă, dar nici acea dovadă nu a fost prezentată. Atrag atenția aici că Marcel Ciolacu a făcut un trafic de influență acolo. A spus că a fost sunat de la Buzău să i se spună că e o cerere pentru informații publice despre diploma sa. Și ce să facă. Păi ești inspectoratul școlar județean. Într-adevăr la inspectorat este adjuncta de la PSD din Buzău. Și tu suni, îl suni pe primul ministru ce să fac cu asta? Păi ce să faci? Răspunzi conform legii.