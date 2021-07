„Atâta timp cât PNL are conducere bicefală, am tecut și noi prin așa ceva și am plătit. În 2017, atunci când președintele nu era șeful guvernului. Suferim toți și Nu este normal. Până pe 25 septembrie așa o vom duce și să sperăm că nu vom suferi prea tare. Nu cred că se va ajunge la debarcarea lui Cîțu, atâta timp cât este sprijinit de Klaus Iohannis. Dacă președintele s-a implicat, i-a pus mâna pe creștet lui Cîțu. Se vede clar că mesajul este că toți peneliștii trebuie să-l voteze pe Cîțu”, conchide Dan Tudorache.