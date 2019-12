Cozmin Gușă, revoltat de lipsa de reacție a lui Iohannis: "Tace mâlc". Ce l-a deranjat pe consultantul politic

"Tot a fost reales Iohannis. Daca stam atat de prost din punct de vedere economic, PSD-ul asta al lui Dragnea a fost atat de rau, si a fost in mare parte... De ce tace el, cand 300 de milioane de euro zboara din buget?

Nu stie nimic, nu stie sa-i analizeze pe acesti oameni de afaceri care au fost dovediti de mass media ca fiind evazionisti. Atentie, ei sunt liberali! Tot timpul s-au definit ca fiind liberali si au sprijinit PNL.

Presedintele nostru reales se complace in aceasta stare in care da in cap unei intregi structuri. Cica "PSD-istii sa dispara". Si cand se intampla un asemenea dezastru, ca Micula astia, dovediti ca fiind evazionisti acum 15-20 de ani, sa vina sa bage adanc mana in buzunarul statului, tace mâlc", a explicat Cozmin Gușă, la Realitatea PLUS.

Afirmațiile lui Cozmin Gușă vin după ce, ieri, premierul Ludovic Orban a declarat că ROMATSA riscă să rămână fără bani şi, prin urmare, a decis ca statul român să plătească suma pentru care există un titlu executoriu, în baza deciziei Curţii arbitrale ICSID, în speţa fraţii Micula împotriva statului român.