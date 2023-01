“Această nesimțire în care s-au cheltuit sume uriașe pentru celebrul paraîndărăt românesc, iar acest caz va fi unul cu mari ecouri. Vă reamintesc imaginea din biroul premierului de la acea vreme (2020), Ludovic Orban de la ziua lui de naștere. În timp ce unii dintre noi stăteau prin case, că se impuseseră restricții, au apărut acele poze celebre cu toți cei care petreceau fără măști în biroul lui Orban, în momentele alea de tensiune maximă, cât România stătea în case, nu puteam părăsi casele pentru cumpărături decât până la anumite ore. Asta este imaginea sfidării, erau 7-10 liberali acolo, era Gorghiu, erau alții, cu Orban în frunte, beau whiskey cu ocazia zilei lui de naștere. Acea era imaginea care trebuia să ne avertizeze că în spatele acestei nesimțiri afișate se dădeau adevărate tunuri.





BANI PENTRU CLIENTELA DE PARTID

Ei știau că banii merg spre o clientelă a lor, erau câțiva consilieri ai lui Orban cu care, dacă te aveai bine, intrai pe caiet și puteai să ajungi pe anumite liste vor ajunge la protejații lor. Vor ieși multe lucruri la iveală, mă gândesc la celebrul Cătălin Hideg, care în anul 2020 ar fi plecat la Abu Dhabi și nu s-a întors decât după ce a făcut mărturisiri complete în fața procurorilor, el fiind beneficiarul unui contract foarte mare, cred ca de o suta de milioane de lei. El i-ar fi descris pe cei 19, posibil să-l fi pomenit și pe Victor Pițurcă," a afirmat Cozmin Gușă.

PIȚURCĂ E VINOVAT, DAR E UN INTERPUS, ȘEFII SUNT ALȚII





Analistul politic a mai afirmat că, în opinia sa, fostul selecționer este vinovat, dar și-ar putea negocia situația dacă le oferă anchetatorilor alte nume.

"Pițurcă neîndoielnic este vinovat. Mie mi-a sărit în ochi când apărea pe acele liste, cu sume așa de mari, știind că nu are această activitate de bază. Părerea mea este că vom afla că si el, și Cătălin Botezatu și alții care mai apar pe acele liste, care au calitatea de a fi interpușii perfecți iar dacă nu au dovezi despre șmecherii adevărați care i-au pus să fure pentru ei, vor plăti. Dacă Pițurcă are dovezi, după o noapte la "Beciul Domnesc" (arest), s-ar putea să-și aducă aminte de multe lucruri.





Am citit că Ludovic Orban spune că n-a vorbit cu Pițurcă la telefon. Atât de tare n-a vorbit cu el la telefon încât este partenerul lui obișnuit de poker, asta este relația de 30 de ani dintre ei. Se va ajunge la o mare corupție de la vârful guvernului, dar adevărații șefi nu se văd. Eu vă mai dau o pistă, să vedem dacă se adeverește: adevărații șefi se pare că ar fi membri de frunte ai masoneriei române. Pe această linie de prietenie s-ar fi ajuns să fie împinși în față oameni precum Pițurcă," a precizat Gușă, în exclusivitate la "România Suverană".