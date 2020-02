Costache: Toți colegii din Guvernul Orban 2 își doresc să continue acest mandat

Intrebat, duminica seara, la Realitatea Plus, in emisiunea "Jocuri de putere" daca isi doreste un aviz pozitiv din partea Parlamentului la audierile de saptamana aceasta, Victor Costache a declarat ca vrea sa faca parte in continuare din echipa Orban.

"Asa este procedura, audierile vor fi miercuri dimineata. Guvernul Orban este o echipa extraordinara si imi doresc sa fiu in continuare parte a acestei echipe. Toti colegii din Guvernul Orban 2 isi doresc sa continue acest mandat si sa isi continue politica", a spus Costache.

Intrebat daca parlamentarii vor audia corect, Costache s-a aratat increzator.

"Parlamentarii ne vor audia corect, cum ne-au audiat si data trecuta. Evident, trebuie sa continuam in acest guvern", a mai spus ministrul Sanatatii.